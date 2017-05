Uber lanceert app voor vrachtwagens

Dat heeft het bedrijf aangekondigd in een blogpost. De app werkt op ongeveer dezelfde manier als de klassieke versie van Uber, alleen worden de personen vervangen door transportgoederen. Door middel van de app kunnen vrachtwagenchauffeurs ladingen in de buurt zoeken die ze zouden willen vervoeren. De chauffeurs weten op voorhand wat ze moeten vervoeren en hoeveel ze betaald zullen worden. Eens aangekomen op hun bestemming kunnen ze op zoek gaan naar een volgende lading om te transporteren, net zoals de taxichauffeurs van Uber.

Uber wil de bestuurders naar eigen zeggen binnen enkele dagen betalen. Als iets niet volgens plan verloopt of de chauffeurs langer moeten wachten dan ze voorzien hadden, zal dit vergoed worden door Uber. De app is voorlopig alleen beschikbaar in de VS en kan enkel gebruikt worden door chauffeurs die goedgekeurd zijn door Uber.