Uber loopt tegen rechtszaak aan na weigering blindengeleidehond

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Texas is een rechtszaak tegen Uber begonnen, dat weet de nieuwssite Gizmodo. Het taxibedrijf heeft tot 25 keer toe geweigerd om haar en haar blindengeleidehond te vervoeren. De vrouw heeft sinds 2009 een hersenverlamming opgelopen, en ze moet daarom begeleid worden om haar stabiliteit en mobiliteit te garanderen.

Vuile zetels?

Nochtans is een federale wet in de VS heel duidelijk omtrent blindengeleidehonden. Bedrijven als Uber mogen wettelijk gezien zo'n dieren op geen enkele manier weigeren. Het was erg duidelijk dat de hond voor begeleiding diende, want de vrouw droeg telkens een vest die aangaf dat ze begeleiding nodig had.

Volgens de vrouw gebruikten chauffeurs vaak excuses om haar maar niet te moeten vervoeren. Ze beweerden allergisch te zijn voor dieren, of niet voldoende dekens in de wagen te hebben om het interieur te beschermen.

Discriminatie

Nochtans geeft Uber zelf aan ondersteuning voor mensen met begeleidende dieren serieus te nemen. "De wetgeving verbiedt chauffeurs die de Uber Driver App gebruiken om dienstverlening te weigeren omwille van begeleidende dieren", luidt het in een mededeling op Ubers website.

"Op die manier discrimineren ze de mensen die de begeleiding van dieren nodig hebben. [...] Chauffeurs die mensen om deze redenen discrimineren verliezen het recht om gebruik te maken van de Uber Driver App", gaat de mededeling verder.

Loze beloftes

Het slachtoffer verklaart dat het nu een rechtszaak tegen Uber is begonnen, omdat het bedrijf te weinig heeft gedaan om het probleem aan te pakken. De feiten hebben zich voorgedaan in de loop van de jaren 2016 en 2017. De vrouw heeft Uber toen verschillende keren gecontacteerd om het op de hoogte te brengen van de feiten.

Uber heeft op verschillende manier gereageerd. Het gaf aan dat de chauffeurs in kwestie een fout hebben begaan, en het bedrijf zou er werk van maken om haar chauffeurs beter op te leiden. Bovendien werd het slachtoffer ook meermaals korting beloofd ter compensatie, maar uiteindelijk heeft de vrouw nooit iets ontvangen.

Ze beschuldigt Uber daarom van leugens. Het bedrijf beweert ook dat het in een telefoongesprek spontaan contact heeft gezocht met de vrouw, maar dat gesprek zou volgens haar nooit hebben plaatsgevonden.