Uber maakt minder verlies, maar ziet groei vertragen

Uber heeft de voorbije drie maanden 891 miljoen dollar verlies gemaakt. Dat is beter dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het nog 1,1 miljard dollar verloor. Daarnaast zijn ook de inkomsten gegroeid. Het bedrijf legt zelf netto inkomsten neer van 2,7 miljard dollar. Dat is het bedrag waar de lonen van de chauffeurs zijn afgetrokken, en dat is de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Minder groei

Daarnaast is de groei echter vertraagd, en in belangrijke markten zoals Londen en New York kan het de volgende maanden wel eens moeilijk worden voor het bedrijf. De taxidienst krijgt steeds vaker tegenkanting van overheden om zijn (gebrek aan) sociale voorzieningen voor chauffeurs, en omdat de duizenden extra taxi's voor verkeersinfarcten zouden zorgen. New York wil daarom het aantal nieuwe licenties voor taxi's bevriezen, en ook de burgemeester van Londen, Sadiq Khan wil een gelijkaardige maatregel voor zijn stad.

Het bedrijf heeft zich daarnaast teruggetrokken uit grote markten als China, Zuid-Oost Azië en Rusland, waar het zijn ritjesplatform grotendeels aan lokale concurrenten als Didi Chuxing overlaat. Het meldt wel dat het wil blijven werken aan zijn aanwezigheid in het Midden-Oosten en India. CEO Dara Khosrowshahi wil verder investeren in wat hij 'grote gokken' noemt. Het gaat dan om projecten zoals Uber Eats en elektrische fietsen of scooters.

Beurs

Uber is van plan om volgend jaar naar de beurs te trekken. De huidige waarde wordt geschat op 72 miljard dollar. Daarmee is Uber het meest waardevolle private bedrijf ter wereld.