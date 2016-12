'Uber maakte in 9 maanden tijd 2,2 miljard verlies'

Uber is niet beursgenoteerd en zwijgt in het openbaar in alle talen over de cijfers, maar heeft de cijfers wel aan zijn investeerders gepresenteerd. Volgens Bloomberg lijdt Uber zelfs verliezen in de thuismarkt VS. Waar daar in de eerste drie maanden nog een kleine winst kon worden gehaald, werd dat in het tweede kwartaal een verlies van 100 miljoen dollar en is dat in het derde kwartaal gestegen, meldt Belga.

De omzet van het bedrijf zou wel stijgen, naar 5,5 miljard dollar dit jaar, aldus de Bloomberg-bronnen. Intussen wordt het bedrijf uit San Francisco gewaardeerd op 69 miljard dollar - meer dan General Motors en Twitter samen.

Een deel van het verlies zou toe te schrijven zijn aan het vertrek van Uber uit China. Na een deal met de lokale concurrent Didi Chuxing vertrok Uber uit het land in ruil voor 17,5 procent van het Chinese bedrijf. Didi Chuxing investeerde ook 1 miljard dollar in de taxidienst, maar dat geld is nog niet terug te zien in de cijfers het afgelopen kwartaal. Verder zouden er grote investeringen gedaan zijn bij het aantrekken van nieuw chauffeurs, het opzetten van bezorgdienst UberEats en het onderzoek naar zelfrijdende auto's.

Franse Uber-chauffeurs dreigen met blokkades

Ondertussen eisen taxichauffeurs in Frankrijk opslag van Uber. Veel van de chauffeurs die voor Uber werken zijn lid van vakbonden die in Frankrijk traditioneel vrij sterk staan. Ze willen dat de taxidienst de prijzen verhoogd of zelf een kleiner deel van de koek neemt, anders volgen er blokkades. Begin december stegen de prijzen voor een Uber rit nog met 15 procent, maar het bedrijf verhoogde daarbij meteen ook het deel dat het zelf afroomt. Chauffeurs in Frankrijk dragen nu 25 procent van een ritprijs af aan de dienst, tegenover 20 procent voordien.

Valse start

Ook een proef met zelfrijdende auto's startte vorige week niet zoals gehoopt. Een aantal uur na de start van de test in San Francisco moest het bedrijf van de staat Californië alweer stoppen. Voordat het met de zelfrijdende auto's begon te rijden had het niet om toestemming gevraagd bij de autoriteiten om de openbare weg op te gaan. Zo'n vergunning kost het bedrijf 150 dollar, maar Uber weigert uit principe.

Volgens het bedrijf vallen hun zelfrijdende wagens niet onder de wettelijke definitie die de staat hanteert. Hun wagens zouden vergelijkbaar zijn met Tesla's Autopolit, dat ook niet onder de definitie van autonome voertuigen valt. Doordat er altijd iemand op de plaats van de chauffeur zit om de rit te begeleiden zou hen verder vrijstellen van het aanvragen van de vergunning voor zelfrijdende wagens.

Maar er zijn verschillen met de fabrikant van elektrische auto's - dat overigens wel over de benodigde vergunningen van de staat Californië beschikt. Bij Tesla gaat het momenteel echt nog om een assistent voor de chauffeur. Die krijgt waarschuwingen wanneer hij te lang zijn handen van het stuur houdt. De wagen wordt desnoods stilgelegd wanneer er vervolgens niet snel genoeg gehandeld wordt. Uber's systeem beschikt niet over soortgelijke maatregelen. Het systeem lijkt sowieso minder ver dan de Autopilot van Musk en co.

Fietspaden en rode lichten

Toen Uber vorige week de zelfrijdende vloot de weg opstuurde zagen omstanders meerdere auto's door rode lichten rijden en andere verkeersovertredingen maken. Uber deed ze af als 'menselijke fouten', maar moest gisteren toch toegeven dat het zelfrijdende systeem nog niet vlekkeloos werkt. Een woordvoerder vertelde aan The Guardian dat er een 'probleem' is met de manier waarop zelfrijdende auto's fietspaden oversteken. Nu doet de auto dat op het laatste moment, maar volgens de lokale wet moet een auto op het fietspad voorsorteren voor het een afslag neemt om een aanrijding met een fietser die rechtdoor gaat te voorkomen. Door de manier waarop het nu gaat kan dit, zeker in een dichtbevolkte stad als San Francisco waar veel fietsers zijn, al snel verstrekkende gevolgen hebben.

Geen zorgen

Toch is het de vraag of Uber-CEO Travis Kalanick aan dit alles slapeloze nachten over zal houden. Het bedrijf lapt wereldwijd vaker regels aan de laars en komt hier vooralsnog zonder al te veel kleerscheuren van af. Ook financieel hoeft hij zich vooralsnog niet veel zorgen te maken. Doordat Uber zeer geliefd is bij investeerders heeft het bedrijf nog 13 miljard dollar in de oorlogskas. Hierdoor kan het nog wel een paar van dit soort jaren permitteren - en anders houdt Kalanick nog een paar keer de hand op bij gulle geldschieters.