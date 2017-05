Uber moet gestolen documenten teruggeven

In een eerste uitspraak in de rechtszaak tussen Waymo en Uber oordeelt een federale rechter in San Fransisco dat Uber zijn gestolen bestanden moet teruggeven aan Waymo. Die laatste, een Google-dochter die zelfrijdende wagens ontwikkelt, spande de rechtszaak in nadat een ex-Waymo ingenieur toen hij bij het bedrijf opstapte bestanden meenam die mogelijk bedrijfsgeheimen bevatten. Vervolgens doken enkele van die intellectuele eigendommen op in Uber's eigen ontwikkeling. Uber en Waymo zijn geduchte concurrenten in de snelgroeiende markt van de zelfrijdende wagens.

De rechter verwees de zaak verder naar het US Department of Justice, dat moet nagaan of er effectief sprake is van diefstal van bedrijfsgeheimen. Hij ging ook niet in op de vraag van Uber om de zaak in arbitrage te regelen, wat zou betekenen dat ze niet publiek wordt gemaakt. Verder krijgt Uber ook het bevel om de ingenieur Anthony Levandowski, waar de zaak rond draait, weg te houden van zijn werk met de zelfrijdende technologie. De man deed eerder al een stap terug als hoofd van die afdeling.

Met het verdict wordt Uber's onderzoek naar zelfrijdende wagens voorlopig alvast niet stilgelegd, wat voor het bedrijf toch een kleine opsteker is.