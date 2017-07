Uber's nieuwe groeistrategie is er een van investeringen

Uber's veroveringsplan blonk lange tijd uit in zijn eenvoud: brute kracht. Niet wachten op regels, gewoon de dienst lanceren in een stad en zo diep onder de prijs van de bestaande diensten gaan dat niemand er nog omheen kan. Steeds vaker blijkt dat nu niet te werken.

Het bedrijf, waarvan de waarde wordt geraamd op 70 miljard dollar, verkoopt zichzelf graag als een van de enige wereldwijde ritjesdiensten, maar het komt alsmaar vaker in het vaarwater van lokale taxidiensten terecht. Lang werd gedacht dat de technologische voorsprong van Uber die kleinere taxidiensten zou omverwaaien, maar dat blijkt een foute redenering. Dus gooit het bedrijf het over een andere boeg: als je ze niet kan verslaan, investeer er dan in.

Zo ging het met Yandex vorige week. Uber maakte een fusie bekend met de 'Google van Rusland', om gezamenlijk diensten aan te bieden in Rusland, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië en Kazachstan. Uber steekt 225 miljoen dollar in het nieuwe bedrijf en verkrijgt een belang van 36,6 procent. Yandex legt 100 miljoen dollar in en krijgt een meerderheidsbelang van 59,3 procent. De samenwerking komt er na een lange en erg kostelijke strijd waarbij beide bedrijven miljoenen verloren.

Eenzelfde verhaal in China. Daar trok Uber vorig jaar ook al de deur achter zich dicht. Concurrent Didi Chuxing trok aan het langste eind na een strijd om marktaandeel die Uber twee miljard kostte. Uber kreeg in ruil wel een belang van 17,5 procent in de Chinese rivaal. Voor Uber zijn dat trouwens allebei bijzonder lucratieve deals. Ze betekenen dat het bedrijf een graantje van die gigantische markten kan meepikken, zonder nog geld over de balk te smijten om ze te veroveren.

Rechtszaken overal

Zo is er meteen ook meer geld over voor advocaten, want in Europa loopt het bedrijf dan weer tegen allerlei wetgeving aan. Zo moest het in maart Denemarken verlaten, omdat de nieuwe regelgeving hen daar zou dwingen zich als een echt taxibedrijf te gedragen, met meters in de auto's. In Spanje en in Frankrijk zijn er dan weer grootschalige protesten van professionele taxichauffeurs. In een zaak van Frankrijk tegen UberPOP voor het Europees Gerecht kwam begin juli dan weer het advies dat het land de dienst, die ondertussen afgeschaft is, mag behandelen als een illegaal taxibedrijf. Het gaat voorlopig om een advies, en de rechter moet later dit jaar nog een bindende uitspraak doen.

Uber's belangrijkste argumenten, dat het geen taxidienst is en zich dus niet aan wetten moet houden in verband met, onder meer, pensioenen en licenties voor chauffeurs, stuit trouwens ook op weerstand in Zuid-Oost Azie, onder meer in Hong Kong, Taiwan en Thailand. Deze week nog stopt de dienst ermee in Macau. Een mogelijke oplossing om te vermijden dat Uber als illegaal transport wordt gezien, is een samenwerking met lokale bedrijven. Dat is wat het bedrijf alvast probeert in Taiwan.

De wereld overnemen is misschien toch niet zo makkelijk als eerst gedacht. Maar Uber geeft het nog lang niet op. Volgende stap is misschien wel India, waar het lokale Ola begin dit jaar 350 miljoen dollar wist op te halen voor zijn eigen ritjesdienst. Ola heeft in het land het grote voordeel dat het iets van de lokale markt afweet, en heeft ondertussen in 110 steden voet aan de grond. Als Uber echt eens werk wilt maken van zijn eigen winstgevendheid, zit er daar misschien ook een deal, of zelfs een overname, in.