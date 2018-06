Uber start fietsdeeldienst in Duitsland

Uber-topman Dara Khosrowshahi heeft dat aangekondigd tijdens een congres in Berlijn. Uber nam Jump een paar maanden geleden over. De deelfietsendienst is al in gebruik in Ubers thuisstad San Francisco en in Washington. Deze zomer moet Jump beginnen in Berlijn, om daarna naar andere steden uit te breiden. Khosrowshahi wil in Duitsland het nieuwe Uber laten zien. Het bedrijf heeft, zeker in Europa, namelijk niet de beste reputatie na een reeks schandalen en aanvaringen met lokale wetgeving. Een 'ecologisch' alternatief lijkt dan ook een goed plan, al is Berlijn misschien een vreemde keuze. In Duitsland zijn namelijk al een paar fietsendelers actief, zoals het Amerikaanse LimeBike en de Chinese diensten Mobike en Ofo. Op dit moment zouden er al zo'n 18.000 deelfietsen in Berlijn rondrijden (en rondslingeren). (EB/ANP)