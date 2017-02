Uber start onderzoek naar seksisme

Zondagavond postte voormalig Uber-programmeur Susan Fowler een blogpost waarin ze haar ervaringen tijdens een jaar werken bij de start-up neerpende. Uit die ervaringen zou een verregaande cultuur van seksisme blijken, met een hr-beleid dat keer op keer faalt om vrouwelijke werknemers serieus te nemen of zelfs maar directieleden op de vingers te tikken die ongevraagde avances maken. De blogpost in kwestie is ondertussen viraal gegaan, en vormt een zoveelste pr-schandaal voor Uber. De hashtag #deleteUber is, al voor de tweede keer dit jaar, ondertussen 'trending' op Twitter.

Misschien daarom dat CEO Travis Kalanick er snel bij is om iedereen te sussen. In een mail die hij naar zijn werknemers stuurt, vertelt hij dat het bedrijf een 'onafhankelijk onderzoek' start. Daarvoor haalt hij Eric Holder binnen, die tot voor kort de US Attorney General, of procureur-generaal voor de Amerikaanse overheid was. Hij zal aan het onderzoek werken samen met Arianna Huffington, medeoprichtster van The Huffington Post en lid van de Raad van Bestuur van Uber. Het hoofd van het HR-departement Liane Hornsey en een interne advocate, Angela Padilla, zullen ook meewerken.

Critici vragen zich ondertussen af hoe onafhankelijk een onderzoek kan zijn als het wordt gevoerd door bestuursleden en het hoofd van het HR-departement. Wordt ongetwijfeld vervolgd.