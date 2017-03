Uber-tool laat chauffeurs overheidscontroles ontwijken

Greyball, zo heet het programma waarmee Uber sinds 2014 autoriteiten ontwijkt volgens de New York Times. Het gebruikt daarbij data van de uber-app, maar ook minder mooie methodes om overheidsdiensten te identificeren. Zo verkleinde het bedrijf de kans dat een chauffeur kon worden betrapt.

De tool was bijvoorbeeld extra gevoelig voor ritten nabij overheidsgebouwen waar dergelijke controleurs mogelijk actief waren. Chauffeurs konden de ritten daarbij annuleren of negeren. Als klant kreeg je te zien dat er geen chauffeurs beschikbaar waren.

Volgens de New York Times werd Greyball uitgerold met een reeks tactieken. Zo werd er op facebook gezocht naar de facebookprofielen van mogelijke controleurs om zo hun telefoonnummer te identificeren. Ook werd er gefilterd voor bepaalde goedkope smartphones die mogelijk door hen werden gebruikt.

Uber zelf ontkent het bestaan van Greyball niet en zegt dat de tool nog steeds in gebruik is. Maar een woordvoerder nuanceert tegenover Reuters dat het programma vandaag is terugeschaald naarmate het bedrijf legaal actief werd in meer steden. Ook zou de tool in hoofdzaak worden gebruikt om Uber te beschermen tegen misbruik door concurrenten, of tegen misbruik van chauffeurs door gebruikers. Slechts in mindere mate werden ook autoriteiten misleidt.

De tool zou onder meer in Parijs, Italië, Zuid-Korea, Boston en Las Vegas zijn ingezet. Of dat ook in België het geval was, waar de dienst een tijdje opereerde maar intussen ook expliciet verboden is, is niet bekend.

Het nieuws van het ontwijkprogramma is de zoveelste keer dat de taxi-app met de billen bloot staat. Vorige week nog moest ceo Travis Kalanick door het stof kruipen nadat hij lastig reageerde toen een van zijn eigen chauffeurs klaagde dat hij te weinig werd betaald. Ook heeft het bedrijf te maken met beschuldigingen van seksuele intimidatie en een rechtszaak van Google's Waymo over het vermeend stelen van technologie rond zelfrijdende wagens.

Gelijk met het nieuws over Greyball nemen ook securityresearcher Charlie Miller en vicepresident Product & Growth Ed Baker ontslag. Al is het onduidelijk of dit te maken heeft met het programma. Miller is bij het grote publiek vooral bekend als de hacker die er in slaagde om een rijdende Jeep te hacken.