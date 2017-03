Uber trekt zich terug uit Denemarken

Volgens de nieuwe regelgeving moeten alle Deense taxi's uitgerust zijn met stoelsensoren, rittenmeters en videobewaking. Daar was Uber niet mee akkoord waardoor het bedrijf na minder dan drie jaar beslist heeft zijn diensten stop te zetten. Een Uberchauffeur is onlangs nog veroordeeld door een rechtbank in Denemarken omdat hij geen vergunning had als taxichauffeur en zijn voertuig ook niet geregistreerd was als taxi.

Denemarken is niet het enige Europese land waar Uber moeilijkheden ondervindt. Taxichauffeurs beschuldigen het bedrijf al jaren van oneerlijke concurrentie omdat het zich niet aan de regelgeving zou houden. Uberpop, Uber's low-costservice met niet-professionele bestuurders, is door rechtbanken in Spanje, Italië, België, Nederland en Duitsland reeds verboden geweest.

Uber wacht ook een uitspraak af van het Europees Hof van Justitie over hoe het bedrijf geclassificeerd moet worden op Europees grondgebied: als taxiservice of als digitaal platform. Indien het Hof van Justitie beslist dat het een transportservice is, zal het bedrijf net zoals een traditioneel taxibedrijf aan alle regelgeving moeten voldoen. Als het geclassificeerd wordt als een digitaal platform dat enkel chauffeurs en passagiers met elkaar verbindt, zal het zijn diensten overal mogen aanbieden. Deze uitspraak zal in grote mate bepalen of Uber zijn activiteiten op Europees grondgebied in dezelfde vorm kan verderzetten of niet.

Daarnaast heeft het bedrijf de laatste tijd te kampen met andere negatieve berichtgeving zoals de crash van zijn zelfrijdende wagen, beschuldigingen van seksuele intimidatie op de werkvloer en een geheim programma om politiecontroles te ontlopen.