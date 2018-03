Uber verliest 10 miljoen dollar door discriminatie tegenover werknemers

Een rechtszaak heeft Uber tot een akkoord gedwongen, waarbij het bedrijf 10 miljoen dollar betaalt aan vrouwelijke software-ontwikkelaars, alsook en ontwikkelaars uit minderheden van bijvoorbeeld Afrikaanse origine of latino's. Blanke en Aziatische werknemers zouden in het bedrijf beter behandeld zijn dan hun collega's met andere etniciteit. Alle werknemers uit die groepen die sinds juli 2013 in het bedrijf werken, kunnen aanspraak maken op een vergoeding. Het taxibedrijf werd in totaal door 423 medewerkers aangeklaagd.

Minder-belangrijke functies en lagere lonen

Uber werd in de rechtszaak beschuldigd van discriminatie, omdat gedupeerden beduidend lagere verloning kregen vergeleken met hun collega's. Daarnaast plaatste Uber de gedupeerden ook in minder belangrijke functies, en het bedrijf maakte het moeilijker om door te groeien. In het oordeel luidt het ook dat de medewerkers strenger werden beoordeeld dan hun Aziatische, blanke en mannelijke collega's.

Uber zegt dat het intussen maatregelen heeft genomen die de problemen aanpakken. "In het afgelopen jaar implementeerden we een evenwichtige salaris-verdeling, rekening houdend met de arbeidsmarkt. We hebben ons beoordelingssysteem voor werknemers aangepast, en we publiceerden ons eerste diversiteitsrapport. Ons bedrijf organiseert nu ook diversiteits- en leiderschapstrainingen aan duizenden werknemers wereldwijd", verklaarde een woordvoerder van het bedrijf aan San fransisco Chronicle.

Verleden van discriminatie en seksisme

Het taxibedrijf is 's werelds meest waardevolle start-up, maar sinds zijn ontstaan loopt het bedrijf tegen problemen aan omtrent discriminatie bij minderheden en seksisme. Onlangs heeft een klant Uber aangeklaagd, omdat het geen stappen nam tegen taxichauffeurs die weigerden om haar blindegeleide hond te vervoeren.

Eerder belandde het bedrijf ook in een rechtszaak, nadat het onvoldoende rekening hield met rolstoelgebruikers. Het is ook niet de eerste keer dat er interne problemen zijn binnen het bedrijf, want eerder klaagde een werkneemster openlijk de seksistische bedrijfscultuur van Uber aan in een blogbericht.