Uber verliest vergunning om in Londen te opereren

Er rijden op dit moment circa 40.000 chauffeurs voor Uber in Londen. Volgens Lft, de Londense regulator, doet het bedrijf te weinig om aan zijn verplichtingen rond veiligheid en openbare orde. De regulator verwijst onder meer naar een geheim stukje software, genaamd "Greyball", waar Uber gebruik zou van maken om de regulatoren te misleiden. Het Amerikaanse taxibedrijf zou ook misdaden onvoldoende rapporteren en niet in orde zijn met medische certificaten. De transportregulator in Londen concludeerde daarom dat Uber "niet geschikt is" om een licentie te houden.

Het bedrijf heeft al laten weten dat het beroep aantekent tegen de beslissing. In een mededeling laat het ook weten dat het concessies wilt doen om meer aandacht te besteden aan de veiligheid van passagiers en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs. Er wordt onder meer gedacht aan het inperken van rijtijden. Uber is in beroep gegaan tegen de intrekking van zijn vergunning. Zolang die zaak loopt, kan het nog door blijven werken in Londen.

Ondertussen is Uber ook een online petitie gestart voor het behoud van zijn diensten in de stad. Die zou ondertussen al door meer dan 600.000 mensen ondertekend zijn. Uber is actief in meer dan 600 steden wereldwijd, waarvan meer dan 40 in het Verenigd Koninkrijk. In veel van die steden is het al in aanvaring gekomen met de autoriteiten, omdat het onder meer arbeidsregels zou omzeilen. In België is Uber actief in Brussel. (ANP/Belga)