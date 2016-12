Uber verplaatst test zelfrijdende auto's naar Arizona

De gouverneur van Arizona, Doug Ducey, had Uber persoonlijk uitgenodigd om de auto's in zijn staat te testen, schrijft persbureau Reuters. 'Arizona verwelkomt Uber's zelfrijdende auto's met open armen en wijd open wegen', zei hij in een verklaring donderdag. 'Californië zet de rem op innovatie en verandering met meer bureaucratie en meer regelgeving, maar in Arizona is de weg vrij voor nieuwe technologie en nieuwe bedrijven.'

Donderdagochtend werden de 16 auto's van Uber op een trailer geladen, om richting Arizona te vertrekken. 'Daar zullen we het ons zelfrijdende auto-project de komende weken uitbreiden.'

Overhoop met Californië

Het DMV van Californië lag sinds het begin van de test op 14 december al met Uber overhoop. Kort na de start kreeg de taxidienst een brief op de deurmat waarin stond dat het niet over de juiste vergunning beschikte om met zelfrijdende auto's de weg op te gaan.

Uber weigerde die uit principe aan te vragen, omdat de vergunning voor zelfrijdende auto's is en volgens de taxidienst hun wagens dat niet zijn. De auto's kunnen niet volledig autonoom rijden en er is altijd een chauffeur aanwezig om in te grijpen. Daarom zou het volgens het bedrijf eerder om een assistent gaan, als de Autopilot van Tesla. Hier ging het DMV niet mee akkoord en de auto's werden gisteren van de weg gehaald.

Tesla beschikt overigens wél over de vergunning van 150 dollar die Uber weigerde.