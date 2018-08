Uber verschuift focus naar elektrische deelfietsen

Sinds Dara Khosrowshawi een jaar geleden de touwtjes bij Uber in handen kreeg, probeert het bedrijf zich meer te profileren als een 'stedelijk mobiliteitsplatform'. Het richt zich nog steeds op mensen die geen auto hebben, maar wil hen ook een groot aantal ecologische alternatieven aanbieden, vooral in de binnenstad.

"Tijdens de spitsuren is het erg inefficiënt om in een blok metaal van een ton één persoon tien straten verderop te vervoeren", vertelde Khosrowshawi de Financial Times. Individuele transportmiddelen zijn geschikter voor korte verplaatsingen, denkt hij. "Wij kunnen het gedrag van onze klanten sturen, maar vooral zijzelf hebben daar bij te winnen. En het is ook beter voor de stad."

Wie daar niet meteen bij te winnen heeft, is Uber zelf: fietstochten brengen minder op dan autoritten. De CEO gaf toe dat de verschuiving op korte termijn een nieuwe financiële klap zou betekenen voor zijn bedrijf, dat vorig jaar een verlies van 4,5 miljard dollar leed.

Strategie op lange termijn

Tegelijk zei Khosrowshahi dat beleggers moeten beseffen dat verliezen op korte termijn noodzakelijk zijn om de doelstellingen op lange termijn te bereiken. "Ik heb in mijn carrière ondervonden dat je enkel met engagement op lange termijn de strijd kan winnen. Soms is het eens nodig om een veldslag te verliezen, om uiteindelijk de oorlog te winnen."

In april kocht Uber fietsendeelbedrijf Jump. Intussen biedt het de elektrische tweewielers aan in acht Amerikaanse steden. Binnenkort worden die e-bikes ook beschikbaar in Berlijn en mogelijk daarna in andere Europese steden. Ook sloot Uber begin deze zomer een overeenkomst met Lime, een bedrijf dat elektrische scooters aanbiedt. Dat past allemaal in de toekomst die Khosrowshahi met Uber voor ogen ziet: een mobiliteitsbedrijf dat verschillende vormen van stedelijk transport aanbiedt.