Uber werkt aan AI-technologie om dronken klanten te detecteren

De app zou naast de gebruikelijke gegevens ook andere informatie kunnen vastleggen, schrijft de Britse omroep BBC. Het zou dan gaan om de locatie van de passagier bij de de aanvraag, hoe nauwkeurig ze nog kunnen typen of items aanduiden op de smartphone, de wandelsnelheid, tijd van aanvraag of zelfs de hoek waarin ze de smartphone vasthebben, meldt ook de Amerikaanse zender CNN. Een algoritme moet op basis van die gegevens bepalen of de klant dronken is.

Chauffeurs kunnen dan een waarschuwing krijgen over de toestand van een passagier. Zeer dronken klanten zouden bijvoorbeeld enkel met chauffeurs met de nodige ervaring en opleiding meegestuurd worden, blijkt uit de patentaanvraag. In de aanvraag bij het Amerikaanse patentbureau luidt het alleszins dat het systeem "niet-karakteristieke gebruikersactiviteit" moet screenen. Maar volgens de critici kunnen al die gegevens ook gebruikt worden om kwetsbare passagiers te detecteren. Uber vroeg het patent vorige week aan, zo schrijft de Amerikaanse zender CNN. (ANP)