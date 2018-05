Uber werkt aan vliegende taxi's in nieuw onderzoekscentrum in Parijs

Uber Elevate is de naam dat de taxidienst twee jaar geleden gaf aan een project dat vliegende taxi's moet ontwikkelen. Het bedrijf pompt 20 miljoen euro gedurende vijf jaar in een team van werknemers dat vanaf Parijs zal opereren. Dat schrijft de techsite The Verge. Het nieuwe onderzoekscentrum in de Franse hoofdstad wordt Ubers eerste zogenaamde Advanced Technologies Centre buiten Noord-Amerika. Na het vertrek van Jeff Holden, werd Eric Allison aangeduid als het nieuwe hoofd van het project.

Slimme koppen

Voor het project zal Uber tegen de herfst ingenieurs aannemen, alsook mensen die expertise hebben in onder meer computer vison en machine learning. Daarnaast heeft het bedrijf ook een samenwerking aangekondigd met de Parijse ingenieursschool École Polytechnique.

Het takenpakket omschrijft Uber als volgt. "Transport gebaseerd op machine learning, luchtverkeersimulaties voor vluchten op drukke locaties en met lage hoogte, integratie van een innovatief luchttransport met de regelgeving van Europese luchtverkeerregulators en ontwikkeling van een slim vakjessysteem dat zowel voertuigen op de grond als door de lucht ondersteunt."

Testvlucht

Toch wil de investering het Parijse onderzoekscentrum niet meteen zeggen dat we in de eerstvolgende citytrip naar de 'lichtstad' plots vliegende taxi's zullen zien rondvliegen. Voorlopig heeft Uber het moeilijk om toestemming de krijgen van steden om testvluchten te maken. Alleen de Amerikaanse steden Dallas en Los Angeles, alsook Dubai, zullen vanaf 2020 dergelijke vluchten toelaten.

Uber is niet het enige bedrijf dat vliegende taxi's wil ontwikkelen. In Nieuw-Zeeland werden er onlangs nog testen uitgevoerd. Daarnaast werken ook vliegtuigfabrikanten zoals Airbus en Boeing aan een gelijkaardige technologie voor taxi's.