Uber wil binnen anderhalf jaar mensen vervoeren met zelfrijdende taxi

Zelfrijdende wagens zitten bij veel technologiebedrijven nog in een testfase, maar Uber hoopt om binnen anderhalf jaar in Phoenix mensen te kunnen vervoeren in autonome wagens. Het bedrijf voert al langer testen uit in de stad, en heeft bepaald dat in 5 procent van de gevallen een zelfrijdende taxi geschikt is voor een bepaalde route. Al kan in geval van slechte weersomstandigheden nog altijd beslist worden om alsnog een chauffeur op de baan te sturen.

'De perfecte chauffeur'

Op termijn wil Uber dat die 5 procent in Phoenix wordt uitgebreid tot 10, en daarna 20 procent. CEO van het taxibedrijf, Dara Khrosrowshahi, vertelt dat het bedrijf hoopt om in Phoenix 'de perfecte chauffeur' te hebben binnen vijf jaar.

Khrosrowshahi is er naar eigen zeggen wel van bewust dat het langer zal duren om de technologie ook in andere steden te lanceren. Een stuk van de tijd die Uber nu steekt in het optimaliseren van de wagens in Phoenix, zal later voor elke andere stad moeten worden herhaald.

Voor klanten die liever nog niet door een menselijke chauffeur vervoerd worden, heeft Uber een keuzemogelijkheid in zijn app voorzien waarmee je dat kan duidelijk maken. Wanneer de technologie ook in andere landen dan de VS te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.