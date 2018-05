Uber wil zelfrijdende auto's van Waymo gebruiken

De relaties tussen Waymo en Uber zijn beter dan ooit, als we Dara Khosrowshahi, sinds augustus vorig jaar CEO van Uber, mogen geloven. De twee bedrijven waren verwikkeld in een lang aanslepend conflict nadat Waymo het taxibedrijf ervan beschuldigde bedrijfsgeheimen te hebben gestolen via een van haar ex-werknemers. In februari liet de Google-zuster haar aanklacht vallen en Uber betaalde in ruil 245 miljoen dollar in aandelen aan Waymo.

Drie maanden later pleit Khosrowshahi, die naar eigen zeggen al lang goede relaties heeft met Google, zelfs voor een samenwerking. "We voeren gesprekken met Waymo. Het zou mooi zijn als hun technologie op het netwerk van Uber zou terechtkomen. Maar het is aan hen om te beslissen of ze dat willen of niet", zei hij in een interview met techsite Recode.

"We willen de Amazon van de transportsector worden" Dara Khosrowshahi

Die toon lijkt in schril contrast met de vijandige houding die de vorige CEO Travis Kalanick soms aannam. Die zag zelfrijdende auto's vooral als een bedreiging voor Uber, terwijl Khosrowshahi ze net als een opportuniteit ziet. De nieuwe CEO ziet de toekomst van Uber als een hybride netwerk waar zowel zelfrijdende auto's als menselijke bestuurders rijden. "We willen de Amazon van de transportsector worden", vatte hij die toekomstvisie samen. Een ironische uitspraak, nu start-ups gestopt zijn zich met Uber te identificeren door zichzelf 'de Uber van de ...-sector' te noemen.

Of Waymo zal ingaan op de avances van Khosrowshahi, is nog maar de vraag. De Google-zuster heeft al een samenwerking lopen met Lyft, de grote concurrent van Uber in de VS, om op termijn chauffeurloze taxiritjes aan te bieden.

Waymo heeft intussen ook een straatlengte voorsprong op haar concurrenten in de ontwikkeling van technologie voor de zelfrijdende auto. In Arizona test Waymo al wagens zonder chauffeur, terwijl Uber na een dodelijk ongeval in Arizona haar testen moest stopzetten. Khosrowshahi liet nog weten dat hij "vanaf deze zomer" opnieuw zelfrijdende wagens op de weg wil testen, "op een zo veilig mogelijke manier".