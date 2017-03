Uber zet zelfrijdende wagens op stal na ongeluk

Uber heeft bevestigd dat een van zijn zelfrijdende auto's vorige vrijdag betrokken raakte bij een ongeluk in Tempe, in de Amerikaanse staat Arizona. Dat zou gebeurd zijn nadat een andere auto geen voorrang verleende. Op foto's is te zien hoe de Volvo op zijn kant ligt. Volgens Uber raakte niemand ernstig gewond. Volgens lokale media was de Uber auto niet in fout en zal de andere chauffeur een boete krijgen. Toch haalt Uber zijn vloot zelfrijdende wagens van de straat, naar eigen zeggen om extra tests uit te voeren.

Het zelfrijdende-autoprogramma van Uber is niet zonder controverse. Zo wordt de taxi-app aangeklaagd door Google-zusterbedrijf Waymo omdat Uber diens techniek voor het zelfrijdend maken van auto's zou hebben gestolen. Ook rijden de zelfrijdende Ubers in Arizona rond omdat ze in Californië niet welkom zijn. Uber weigert er namelijk een vergunning aan te vragen.