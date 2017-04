Uber zou Lyft-chauffeurs stalken via app

Ritjesdienst Uber zou van 2014 tot 2016 een programma genaamd 'Hell' gebruikt hebben om de concurrentie te tracken. Dat staat in een rapport van nieuwssite The Information. De software zou valse accounts gebruikt hebben om uit de vissen waar chauffeurs van de concurrentie zich bevonden en hen zo te 'stalken'. Door die valse accounts netjes in locatie te verdelen, kon Uber grote delen van een stad in kaart brengen, zegt de site. Een kwetsbaarheid in Lyft's systeem, zou Uber bovendien de mogelijkheid hebben gegeven om specifieke chauffeurs te volgen via hun ID token. Zo kon het hun gewoontes leren kennen en uitvissen welke chauffeurs zowel voor Lyft als voor Uber werkten. Die laatste kon men vervolgens proberen te overhalen om Lyft achterwege te laten.

Als deze aantijgingen ook bewezen worden, kan het Uber (voor de zoveelste keer) wel eens op een rechtszaak komen te staan. Lyft's gebruikersovereenkomst laat namelijk niet toe dat gebruikers zich als iemand anders voordoen, om van zwaardere klachten als 'bedrijfsspionage' nog maar te zwijgen. Eerder raakte de dienst al in de problemen met een app genaamd Greyball, waarmee chauffeurs de lokale autoriteiten zouden kunnen omzeilen. Die software heeft Uber naar eigen zeggen ondertussen aangepast.