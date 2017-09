UberEats trekt naar Antwerpen

Een netwerk van fietskoeriers en scooters maakt dat UberEats snacks of hele maaltijden aan huis of op kantoor kan bezorgen. Dat zal zijn voor gerechten van van meer dan zestig zaken waaronder Felix Pakhuis, Barnini, Coffeelabs, Fabrik, Poke Bowl en McDonald's. De bezorgers zullen voorlopig enkel de binnenstad bedienen. "UberEATS heeft wel plannen om het leveringsgebied de komende maanden uit te breiden", klinkt het.

Bestellen gebeurt via een smartphone-applicatie. De bezorgdienst mikt op een levering binnen de 30 minuten en werkt niet met een minimumbedrag.

Succes in Brussel

In oktober vorig jaar werd de dienst ook al in Brussel gelanceerd. Daar wordt het een succes genoemd, zodat de dienst nu ook naar Antwerpen komt.

UberEats gaat de concurrentie aan met Deliveroo, dat al geruime tijd in Antwerpen actief is. Begin deze maand hebben vakbonden in Brussel nog geprotesteerd tegen die dienst. Ze hekelen de werkomstandigheden van de bezorgers, die schijnzelfstandigen zouden zijn, wat risico's inhoudt voor hun sociale rechten.