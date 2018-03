Ubers zelfrijdende vrachtwagens voeren leveringen uit in de VS

De zelfrijdende vrachtwagen van de bekende taxidienst zijn het resultaat van de overname van de start-up 'Otto', in 2016. Uber meldt dat sinds enkele maanden zelfrijdende vrachtwagens, met de technologie van Otto aan boord, op de wegen rijden van de staat Arizona.

Het taxibedrijf heeft een eigen systeem uitgedokterd, Uber Freight genaamd, en in een filmpje wordt getoond hoe de leveringen precies in zijn werk gaan. Er zijn twee transfercentra in zowel het Oosten als het Westen van Arizona. Een 'domme' vrachtwagen arriveert met zijn lading in het Oosten, en vervolgens ruilt de chauffeur zijn lading met die van de zelfrijdende vrachtwagen. Uiteindelijk legt het voertuig van Uber de lange afstand af van Oost naar West af tot het andere centrum, waar precies hetzelfde gebeurt.

Nog afhankelijk van chauffeurs

Op die manier voeren gewone vrachtwagen kleine afstanden af, en kunnen bedrijven de dienst van Uber inzetten voor de lange stukken. Het bedrijf benadrukt wel dat er nog altijd een chauffeur ter controle aanwezig moet zijn in de cabine van de autonome voertuigen. Ook voor het verwisselen van lading verloopt nog handmatig.

Het Amerikaanse bedrijf wil nog maar weinig details kwijt over de omvang van het project in Arizona. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel autonome vrachtwagen momenteel in de staat leveren, of hoe groot de afstand is die de voertuigen afleggen. Daarnaast communiceert Uber voorlopig nog niet over mogelijke partners, of de verdere stappen die het wil nemen met het project.

Ook in België werd er in 2016 al een experiment uitgevoerd met autonome trucks. Het ging toen over een test van de merken Volvo, DAF en Iveco.