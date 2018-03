Ubers zelfrijdende wagens hadden problemen

De krant The New York Times heeft een document van Uber ingekeken waaruit blijkt dat het bedrijf op de hoogte was van een tekortkomingen met haar zelfrijdende wagen-technologie. Eerder liet de lokale politie vorige week nog uitschijnen dat het auto-ongeval met een één van Ubers zelfrijdende wagens, vermoedelijk niet de fout was van het taxibedrijf.

'Indruk maken'

Nieuwe documenten die The New York Times kon inkijken, laten nu uitschijnen dat er mogelijk toch meer aan de hand is met Ubers zelfrijdende Volvo SUV's. "De auto's vertoonden problemen in geval van wegwerkzaamheden, en wanneer ze vlakbij hoge voertuigen reden", luidt het in het artikel van de krant. "Ubers menselijke chauffeurs moesten veel vaker ingrijpen dan de bestuurders van concurrerende projecten".

Maar toch blijkt dat Uber, ondanks die vaststelling, de hoeveelheid testen met haar autonome wagens heeft opgekrikt. Volgens bronnen van de krant deed het bedrijf dat zodat topmensen binnen Uber onder de indruk zouden zijn van de vooruitgang die werd geboekt.

Uber heeft in de toekomst ook enkele ambitieuze deadlines opgesteld voor haar wagens. Zo wil het bedrijf bijvoorbeeld in de Amerikaanse stad Phoenix, wagens zonder controlechauffeur de weg opsturen. Onlangs raakte ook bekend dat Uber een VR-oplossing voor zelfrijdende wagens onderzoekt, om haar klanten onderweg te entertainen.

Kritiek van Waymo

Ondertussen zijn er ook beelden van het ongeval vrijgegeven door de politie. Daarop is te zien dat de controlechauffeur in Ubers wagen weinig oplettend was op het moment van het ongeval. Waymo een concurrerend bedrijf dat technologie voor zelfrijdende wagens ontwikkelt, reageert scherp op het ongeval. "Je kan de beelden niet bekijken zonder geraakt te zijn", zegt Waymo-CEO John Krafcik aan de nieuwssite Forbes.

"We zijn erg zeker dat onze wagen de situatie wel correct zou hebben ingeschat. We weten dat omwille van verschillende redenen. Onze systemen zijn afgestemd zodat dergelijke situaties voorkomen kunnen worden." Het is opmerkelijk dat Waymo zo scherp haar kritiek uit op Uber. Onlangs legden de twee bedrijven nog een dispuut bij omwille van gestolen bedrijfsgeheimen.

Een dag na het ongeval besloot Uber haar testprogramma stop te zetten. Daarna besloot ook Toyota haar zelfrijdende auto's voorlopig van de straat te halen in de VS. Waymo doet dat niet. Het bedrijf laat haar testen met auto's zonder back-up-chauffeur in Arizona gewoon doorgaan.