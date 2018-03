Ubisoft ontdekt bugs met de hulp van AI

Commit Assistant is de naam van de AI-tool die Ubisoft op zijn ontwikkelaarsconferentie in Montreal demonstreerde. Het project is nog relatief jong, maar de verwachtingen zijn groot.

De tool werkt als een assistent voor ontwikkelaars die er op worden gewezen dat ze mogelijk een fout maken bij het schrijven van de code. Zo kan een ontwikkelaar fouten voorkomen of rechtzetten nog voor het spel effectief wordt getest en in productie gaat.

Wired legt uit hoe dat in zijn werk gaat: om Commit Assistant zo behulpzaam te krijgen, kreeg de tool zo'n tien jaar aan ontwikkelaarscode te verwerken. Het leerde waar in het verleden fouten werden ontdekt en waar correcties zijn doorgevoerd. Op die manier leert het systeem waar een ontwikkelaar, in gelijkaardige situaties, een fout kan maken.

Het project is niet uniek aan Ubisoft gebonden. Het gamingbedrijf ontwikkelde de tool, maar werkt voor het onderzoek samen met de universiteiten van McGill en Concordia (beiden in Montreal). Hun onderzoek is volgens Ubisoft publiek beschikbaar.

Tegenover Wired legt Yves Jacquier, hoofd van La Forge, de R&D afdeling van Ubisoft, uit dat de tool wel nog in een jonge fase zit. Zo heeft het bedrijf nog geen zicht in hoeveel impact AI kan hebben op de ontwikkeltijd van een spel. Wel legt hij uit dat het wegwerken van bugs soms tot 70 procent van de ontwikkelkost van een spel kan bedragen.

Op dit moment is het nog aftasten in welke mate ontwikkelaars suggesties aanvaarden. Tegelijk moet de assistent vooral betrouwbaar genoeg zijn om accuraat fouten op te merken. In een ideale wereld kan dat er voor zorgen dat games minder vaak te laat verschijnen en minder aanpassingen nodig hebben. Wat ontwikkelaars meer tijd geeft om op de spelontwikkeling zelf te concentreren.