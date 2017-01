UCL-studente wint eerste Internet Student Paper Award

Winnaar Lise Frehen, afgestudeerd aan de UCL Louvain-La-Neuve, bestudeerde in haar masterproef de rol van de Europese Unie in de governance van het internet en telecommunicatie. Tijdens de prijsuitreikingsceremonie in de Universitaire Stichting in Brussel ontving ze uit handen van ISPA-voorzitter Henri-Jean Pollet een geldprijs van 1.000 euro.

De ingediende masterproeven kwamen uit verschillende academische disciplines en behandelden uiteenlopende onderwerpen, zoals cloud, netneutraliteit en gezichtsherkenning. Er kwamen inzendingen binnen de verschillende Vlaamse, Brusselse en Waalse universiteiten. Met de Internet Student Paper Award wil ISPA het onderzoek van masterstudenten over het internet in de kijker te zetten, in de eerste plaats binnen de Belgische internetsector. Daarnaast onderstreept de prijs het belang van de ontwikkeling van academische expertise over het internet.