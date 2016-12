Unicef test humanitaire drones met wifi in Malawi

"Malawi heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met droogte en overstromingen", zei de Minister van transport en publieke werken Jappie Mhango gisteren bij de lancering van de eerste corridor voor de inzet van humanitaire drones in Afrika. "De testcorridor voor drones is vooral belangrijk voor het verzamelen en het vervoer dat cruciale data omdat dit over land in tijden van nood vaak niet meer mogelijk is."

Versterken van wifi

De corridor is de eerste in Afrika en de eerste die gebruikt zal worden voor vooral humanitaire en ontwikkelings-doeleinden. Vanaf april 2017 zal de doorgang volledig operationeel zijn. De afstand van de corridor zal naar verwachting niet langer worden dan 40 kilometer.

De Humanitaire Testcorridor voor Onbemande Luchtvaartsystemen, zoals het project voluit heet, zal op drie gebieden getest worden: het nemen en analyseren van luchtbeelden tijdens humanitaire rampen; de mogelijkheid nagaan of de drones wifi en mobiele telefoonsignalen kunnen versterken in onherbergzaam gebied en tijdens momenten van nood; en het leveren van klein medisch materiaal zoals vaccins of medische tests.

"De verwezenlijking van de corridor stelt ons in staat om drones degelijk uit te testen op het vlak van gebruik binnen het domein van ontwikkeling en voor een humanitaire inzet", zegt Cynthia McCaffrey, directeur Innovaties van het kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef).

In de volgende maanden zullen Unicef en de overheid van Malawi het project finaliseren en operatoren van drones aanduiden die stand-by moeten zijn in geval van hoogdringendheid.

(IPS)