Unicef vraagt om cryptomunten te delven voor kinderen in Syrië

Unicef Frankrijk, de Franse tak van het kinderfonds van de VN, heeft een campagne op poten gezet waarmee pc-gebruikers via blockchain een financiële bijdrage kunnen leveren. De organisatie wil het geld inzetten om noodhulp te bieden aan de meer dan 8 miljoen Syrische kinderen die nog in het land wonen. Als je thuis een gamecomputer hebt staan met bijvoorbeeld een Geforce GTX 1080-GPU, is het nu de moment om cryptomunten te delven.

Ethereum delven

Via een website die de organisatie lanceerde, kan je je aanmelden om deel te nemen aan de 'Game Chaingers-actie'. Volgens Unicef kan je op twee manieren je bijdrage leveren. Enerzijds kan je via de website gratis software downloaden, waarmee je je GPU aan het werk kan zetten om de cryptomunt ethereum te delven. De opbrengst komt daarmee terecht in de elektronische portefeuille van het kinderfons. Als je thuis geen pc met een krachtige videokaart hebt, heeft ethereum delven niet zoveel zin. Daarom maakte Unicef het mogelijk om ook rechtstreeks geld te doneren.

Op de website van de Game Chaingers-actie kan je nagaan hoeveel geld er ondertussen al werd ingezameld door de cryptodelvers, alsook hoeveel gecombineerde computerkracht momenteel aan het werk is. Op het moment van schrijven hebben nog maar achttien verschillende mensen een bijdrage geleverd, waardoor er slechts ethereum ter waarde van 42 euro werd opgehaald. Gelukkig loopt de actie nog gedurende 57 dagen.