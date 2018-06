Unifly en Huawei gaan samenwerken

Huawei gaat samenwerken met Unifly. De twee bedrijven hebben een overeenkomst ondertekend over onderzoek en ontwikkeling rond 'Unmanned Traffic Management'.

Het Belgische Unifly (recentelijk nog gekroond tot Data News Start-up of the Year 2018) is gespecialiseerd in drone-navigatie, een sector die een hoge vlucht neemt nu het aantal drones in het luchtruim boven steden en dorpen toeneemt. Voor burgerluchtvaartautoriteiten (CAA) en verleners van luchtvaartnavigatiediensten (ANSP's) moet onder meer worden nagedacht over registratie, verzekering, luchtwaardigheid en certificering. Maar ook moet het luchtruim veilig worden gehouden nu er een hele hoop vliegende toestellen bij komen. Het is rond dat laatste dat Unifly en Huwai de handen in elkaar slaan.

De Chinese telecomreus heeft namelijk een technologie die drone-gebruikers kan identificeren en lokaliseren op basis van de simkaart van de operator. In combinatie met Unifly's Unmanned Traffic Management (UTM) platform moet dat ANSP's in staat stellen om drones veilig en secuur in het luchtruim te integreren.

Het UTM-platform van Unifly moet zo drones in real-time kunnen volgen, en ook meteen kunnen weten wie er vliegt, waar ze vliegen en of ze daar mogen zijn.