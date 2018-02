Unilever dreigt ermee advertenties weg te halen bij Google en Facebook

"Als een van de grootste adverteerders ter wereld kunnen we geen situatie hebben waarin consumenten niet vertrouwen wat ze online zien". Dat zei Keith Weed, hoofd marketing van Unilever, in een toespraak voor adverteerders en media- en technologiebedrijven, schrijft de Financial Times.

"We gaan prioriteit geven aan investeringen in verantwoordelijke platformen, die een positieve impact op de samenleving willen creëren." De techreuzen moeten daarom stoppen met "slaapwandelen" en actie ondernemen.

Samen met zijn collega Mark Pritchard, marketingdirecteur bij 's werelds grootste adverteerder Procter & Gamble (P&G), heeft Weed al vaker kritiek geuit op de markt van digitale advertenties. Ze omschreven die markt als "duister", "frauduleus" en "inefficiënt". P&G zei vorig jaar dat het in een kwartaal 100 miljoen dollar minder had besteed aan digitale marketing, en geen impact had gezien op de verkoop.

Silicon Valley ligt al maanden onder vuur over het effect dat hun merken op de wereld hebben. Politici, belangengroepen van consumenten en vroegere bazen van technologiebedrijven dringen er bij de industrie op aan dat ze een echt antwoord formuleert op verschillende zorgen, zoals Russische inmenging bij verkiezingen en de gevolgen van het gebruik van sociale media op de mentale gezondheid.