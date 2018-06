Universiteit van Michigan maakt computer kleiner dan een rijstkorrel

Toen IBM in maart een computertje met een oppervlakte van een vierkante millimeter presenteerde, verbrak het bedrijf een record dat eerder op naam van de universiteit van Michigan stond. Met de ontwikkeling van een minicomputer die nog eens een factor tien kleiner is, heeft de Amerikaanse universiteit dat record nu terug in handen.

Een onderzoeksgroep van de universiteit wil nagaan of kankercellen een hogere temperatuur hebben dan gezonde cellen. Daarvoor ontwikkelden ze dit computertje, 0.3 millimeter op 0.3 millimeter groot, dat de temperatuur tot op een tiende van een graad nauwkeurig kan meten.

Wat is een computer?

De computer beschikt over een processor en een werkgeheugen, maar wanneer de stroom wegvalt, gaat alle data verloren. Dat was ook bij het minicomputertje van IBM het geval. Of dergelijke toestelletjes dan nog wel 'computers' genoemd mogen worden, is volgens David Blaauw, die het onderzoek leidde, niet helemaal duidelijk. "Het hangt ervan af welke minimumvoorwaarden je eist om iets nog een computer te kunnen noemen."

Eerder ontwikkelde de universiteit van Michigan al een computertje van 2 op 2 op 4 millimeter, waarbij de data blijft staan nadat de stroom wordt uitgeschakeld. Als dat laatste een criterium is, dan heeft de Amerikaanse universiteit dus nog steeds de ontwikkeling van 's werelds kleinste computer op haar naam staan.