Unix-Solutions opent eigen datacenter in Leuven

Unix-Solutions heeft sinds 2013 al een eigen, ISO-gecertificeerd, datacenter in Zaventem met 72 racks, wat kan groeien tot 182 racks. Als het datacenter in Leuven opent dan is er nog eens ruimte voor zo'n 150 racks. Dat moet onder meer twin datacenter diensten of gegarandeerde uptime mogelijk maken.

De twee datacenters liggen meer dan tien kilometer van elkaar, wat interessant is voor disaster recovery, maar wel minder dan vijftig kilometer van elkaar wat volgens het bedrijf dan weer goed is om de glasvezelverbinding tussen de twee gebouwen snel genoeg te houden.

Het gebouw in Leuven was aanvankelijk in handen van Orange (het vroegere Mobistar). Maar wordt binnenskamers nu zo goed als volledig herbouwd met onder meer nieuwe koeling en UPS'en (noodstroom). Met het nieuwe gebouw wil het klaar zijn voor groei in de komende jaren, die komt er enerzijds door eigen klanten, maar Unix-Solutions kijkt ook naar overnames in de nabije toekomst. Het datacenter in Leuven moet na de zomer operationeel zijn.

Unix-Solutions telt vandaag een zevental mensen. Naast zijn eigen data-infrastructuur doet het bedrijf ook een beroep op de datacenterdiensten van LCL en Interxion. De komst van het gebouw in Leuven betekent volgens zaakvoerder Steven Bens echter niet dat dat wordt stopgezet. "Interxion en LCL blijven belangrijke datacenters voor ons om te interconnecteren met andere providers en klanten."