Unroll.me stopt in de EU

Unroll.me, het bedrijf dat jarenlang een gratis nieuwsbrievenapp leverde in ruil voor volledige toegang tot de mailbox van zijn klanten, en dat die gegevens vervolgens aan bedrijven als Uber verkocht, gaat zijn dienst in Europa stopzetten. Het bedrijf is niet in staat zich in regel te stellen de nieuwe GDPR-privacywetgeving, zo meldt het zelf.

Het bedrijf verduidelijkt niet meteen op welke manier het niet aan de GPDR-regels kan voldoen, maar gezien zijn businessmodel is gebaseerd op data mining, is dat misschien niet zo moeilijk te bedenken. Het privacybeleid van Unroll.me meldt op dit moment bijvoorbeeld dat het de persoonlijke informatie van gebruikers mag delen, niet alleen met zijn eigen moederbedrijf, maar met eventuele derde 'partners', met andere woorden, de betalende klanten van Unroll.me.

Het lijkt dat systeem niet meteen te willen aanpassen en kiest er dus voor om zijn dienst gewoon af te sluiten voor EU-burgers.