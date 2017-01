Uptane wil je 'connected car' beschermen tegen hackers

In de zomer van 2015 was het groot nieuws: hackers hadden via een internetverbinding de controle overgenomen van een rijdende Jeep Cherokee. De remmen, snelheid, airco en radio konden allemaal van afstand gemanipuleerd worden.

Om dit in de toekomst te voorkomen zijn een groep Amerikaanse academici en experts uit de industrie samen gaan werken met Homeland Security, om auto's te beveiligen tegen cyberaanvallen. Ze noemen de open source software die ze hiervoor ontwikkelden Uptane en zeggen dat het 'een uitgebreide reeks van aanvallen' kan weerstaan. Het systeem is zeer flexibel, waardoor verschillende autofabrikanten het makkelijk kunnen integreren, schrijft Forbes.

Uptane is bovendien open source en staat op Github, waardoor iedereen de code in kan zien. De makers van de software hopen dat de beste beveilingsexperts dit doen en waar nodig de code zullen verbeteren voordat het grootschalig in gebruik genomen zal worden. Zo kan het systeem - dat nu al veiliger is dan wat de meeste connected auto's vandaag hebben - nog veiliger worden en een betere verdediging bieden tegen hackers.

Geen herhaling van Speed

Geen gekke gedachte, want alles dat in verbinding staat met het internet is te hacken. Nu worden computers voorzien van ransomware, waardoor je de controle kwijt bent. Dit zou ook bij je auto kunnen. Kijk naar een scenario als bij de film Speed, waarbij Keanu Reeves een bus bestuurt die niet langzamer dan 80 kilometer per uur mag, omdat hij anders zal ontploffen. Stel je voor dat een hacker je auto of een bus inder controle heefte en met de snelheid blijft spelen tot iemand losgeld betaalt. Dit zal geen alledaagse gebeurtenis zijn, maar het is beter om er werk van te maken om zoiets te voorkomen.