Uptime nestelt clouddienst bij LCL

Het dochterbedrijf van de Uptime Group biedt onder meer IaaS, PaaS en SaaS aan. Om haar eigen aanbod te verbreden en om tegemoet te komen aan verdere groei klopt het daarom aan bij de datacenters van LCL. Zo wordt de hele IT van een bouwgroep ondergebracht in LCL's datacenter in Diegem. De locatie in Aalst wordt gebruikt om DRaaS, Disaster Recovery as a Service, aan te bieden.

Uptime Elastix telt naar eigen zeggen meer dan 500 klanten en zag zijn cloudomzet in 2016 met zeventig procent stijgen. Het bedrijf mikt op middelgrote en grote bedrijven. De keuze voor LCL komt er onder meer omdat de datacenterspecialist carrier-neutraal is en over een ISO-certificering beschikt.