Usb-C wordt dubbel zo snel

Het gaat voor alle duidelijkheid om bestaande Usb-C kabels die SuperSpeed USB of SuperSpeed USB 10 Gbps ondersteunen, in combinatie met toestellen die in de komende jaren beschikbaar zullen zijn, niet om bestaande toestellen met enkel gewone Usb-poorten.

Concreet wordt het mogelijk voor toestellen om vanaf versie 3.2 multi-lane operations te ondersteunen. Dat wil zeggen dat datatransfers over twee banen van 5 Gbps of 10 Gbps kunnen lopen, wat zich vertaalt in een maximumsnelheid van 20 Gbps of iets meer dan twee gigabyte per seconde.

De specificaties hiervoor zitten nu in een laatste voorlopige versie (final draft) en worden naar alle waarschijnlijkheid formeel bevestigd tegen september. Dat zegt de USB 3.0 Promotor Group, een organisatie waar onder meer Apple, Microsoft, Intel, en Texas Instruments in zetelen om de usb-standaard vast te leggen.

Het addertje onder het gras is weliswaar dat bij een datatransfer zowel het verzendende toestel als het ontvangende toestel Usb 3.2 moeten ondersteunen. Anders blijft de snelheid beperkt tot die van het traagste onderdeel van de keten. Maar algemeen wordt verwacht dat de meeste smartphones, laptops en andere elektronica die in de toekomst op de markt komen de meest recente standaard ondersteunen. Net zoals dat in het verleden gebeurde met Usb 2.0 of 3.0. Ook blijft de nieuwe standaard compatibel met huidige Usb- en Usb-C aansluitingen.