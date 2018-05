Uw gezondheidsgegevens vindt u nu in één overheidsportaal

Mijngezondheid, zo luidt de naam van het nieuwe online overheidsportaal dat vandaag voorgesteld wordt. Het portaal moet een overzicht bieden van al uw gezondheidsgegevens - medische maar ook administratieve. "Burgers, patiënten willen zorg niet louter ondergaan maar ook mee bepalen. Dit instrument zal hen daarbij helpen", meent minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Vandaag zijn er al verschillende platformen die gegevens digitaal ter beschikking stellen van de patiënt, maar heel wat burgers vinden maar moeilijk de weg naar die platformen rond bijvoorbeeld medische gegevens, medisch-administratieve gegevens of informatie over wilsverklaringen. Vanuit Mijngezondheid zal de burger kunnen doorklikken naar alle platformen die gezondheidsgegevens over hem of haar aanbieden. Een personal health viewer voor elke burger dus, waarbij u kan aanmelden via de eID of Itsme.

Al oogt Mijngezondheid vooralsnog eerder als een ruwbouw: het portaal zelf is nog in volle opbouw. Momenteel kan u bijvoorbeeld wel al de samenvatting van het dossier bij de huisarts en gegevens uit de ziekenhuizen raadplegen. Maar dat aanbod wordt de komende maanden stelselmatig uitgebreid. Enerzijds moeten de platformen technisch klaar zijn om te kunnen linken met Mijngezondheid, maar anderzijds moeten ook de nodige regels rond gegevensdeling eerst uitgeklaard worden. Daarnaast moeten ook de zorgverleners de gegevens uiteraard ook digitaal bijgehouden én moet u als patiënt ook toestemming gegeven hebben voor de elektronische uitwisseling.

Voor de ontwikkeling van het portaal werkt de FOD Volksgezondheid samen met de koepelverenigingen van patiënten (Vlaams Patiëntenplatform, La Ligue des Usagers des Services de Santé, Patiënten Rat & Treff) en met de verschillende platformen die digitaal gegevens ter beschikking stellen van de patiënt.