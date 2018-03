Vakbonden: 'Staking bij DXC goed opgevolgd'

DXC Technology levert IT-diensten, onder meer aan overheden zoals De Lijn en de NMBS. Eind oktober kondigde de directie de intentie aan om 89 van de 584 bedienden te ontslaan. Eind januari trok ze het collectief ontslag weer in en werd volgens de bonden gestart met individuele ontslagen en zou er ook druk zijn uitgeoefend op sommigen om zelf te vertrekken.

Er was tot staking opgeroepen, en die wordt volgens de bonden goed opgevolgd. "Een viertal managers is aan het werk, voor de rest niemand. Het gebouw is leeg", zegt Koen Dries van de christelijke bediendebond LBC-NVK. "Weet dat bij een stemming, waar 80 procent aan deelnam, 97 procent aangaf te willen staken."

Volgens Eric Vuchelen is het moeilijk te zeggen of iedereen staakt, aangezien heel wat personeelsleden rechtstreeks bij de klanten werken, maar ook hij is tevreden over het gevolg dat aan de stakingsoproep wordt gegeven. Het personeel was uitgenodigd om vrijdagochtend tijdens de staking samen te komen aan het bedrijf. Daar zijn volgens Vuchelen 120 tot 150 mensen op afgekomen. "De mensen zijn echt kwaad over de gang van zaken. Er volgen nog speeches en in de loop van de dag doen we een poll om te zien welke acties nog kunnen volgen."