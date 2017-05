Valse mededeling van Qatarees staatshoofd verspreid na hacking persagentschap

"Het Qatarese persagentschap werd gehackt door een onbekende entiteit", klonk het in een verklaring. "Er werd een vals persbericht gepubliceerd dat werd toegeschreven aan Zijne Hoogheid." De verklaring ging over erg gevoelige politieke problemen met landen als Iran en Israël, en over de relatie van Qatar met de Amerikaanse president Donald Trump.

Het waren de media van de Verenigde Arabische Emiraten die de - op sociale media druk becommentarieerde - mededeling opmerkten. De persdienst kondigde aan dat er een onderzoek geopend wordt en dat de staat de daders snel vervolgd zullen worden.