Van Overtveldt wil Google en Facebook opsplitsen

"Ik ben een vrijemarkteconoom pur sang, maar dit heeft niks meer met vrije markt te maken. Ik roep mijn collega's binnen de Ecofin dus op om het debat te verleggen naar een opsplitsing van de techreuzen." Aldus de minister in Het Laatste Nieuws.

Hij wijst er op dat er binnen de Ecofin, de raad van Europese ministers van Financiën, wordt gesproken over een digitale transactietaks die er voor moet zorgen dat grote technologiebedrijven belastingen betalen in Europa. Vandaag zeggen de meesten dat te doen, maar door zich te vestigen in Ierland of door winst van het ene land naar het andere te versluizen kan dat aan zeer gunstige tarieven.

Maar dat laatste is volgens Van Overtveldt niet het echte debat. Hij wijst er in Het Laatste Nieuws op dat Google en Facebook samen een derde van de wereldwijde advertentiemarkt in handen hebben en zoveel cashreserves hebben dat ze concurrenten amper moeten vrezen. Hij denkt daarom dat een opsplitsing het monopolie kan verkleinen.

De oproep om Facebook te splitsen werd vorige week al even aangehaald door Guy Verhofstadt tijdens de hoorzitting van Mark Zuckerberg. Die laatste negeerde de vraag, maar het idee is er wel. Een splitsing kan er voor zorgen dat Facebook en Google minder gegevens van verschillende platformen combineren. Maar ook dat kleinere bedrijven makkelijker kunnen concurreren met individuele diensten van de opgesplitste bedrijven.