Van Uffelen: 'Mobiele netwerken zullen bij nieuwe aanslagen opnieuw falen'

Als er morgen zich opnieuw zo'n aanslag voordoet, dan zullen de netwerken opnieuw verzadigd raken zoals dat twee jaar geleden ook gebeurde. De netwerken weer beschikbaar maken, kan enkel op een geleidelijke manier gebeuren, waarschuwde Van Uffelen vanop het Mobile World Congress in Barcelona.

De afgelopen twee jaar waren er verschillende vergaderingen tussen de operatoren en de bevoegde politici, onder meer de minister van Binnenlandse Zaken. Daaruit is echter voorlopig niets concreets gekomen, betreurt Van Uffelen.

Michel Trabbia, CEO van Orange Belgium, is ook aanwezig in Barcelona. Hij legde uit dat er alternatieven bestaan om opstoppingen bij een nieuw 22 maart te kunnen beheersen. "We kunnen bijvoorbeeld oproepen of sms'en bevoordelen, ten koste van dataverkeer", aldus Trabbia. "Dat hebben wij toen gedaan, en dat heeft ons toen toegelaten ons netwerk recht te houden."

5G

5G, de opvolger van 4G, wordt verwacht tegen 2020. Daarmee moeten de capaciteiten van de netwerken groter worden dan ze vandaag zijn, maar daarnaast moet het ook mogelijk worden die capaciteit "op te delen", door bijvoorbeeld politie of hulpdiensten een bepaalde capaciteit te garanderen.

Trabbia pleitte er daarom vanuit Barcelona nog eens voor om snel de nodige beslissingen over 5G te nemen. Enkele weken geleden nog vroeg minister Alexander De Croo, bevoegd voor Digitale Agenda, om de ontwikkeling van 5G in de hoofdstad op de agenda te zetten van het volgende overlegcomité.