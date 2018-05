Vasco doet overname en wordt OneSpan

Vasco Data Security neemt het Britse Dealflo over voor 41 miljoen pond cash (46,7 miljoen euro). Die laatste legt zich toe op identiteitsverificatie en end-to-end financial agreement automation solutions. Het bedrijf is vooral in het Verenigd Koninkrijk actief en heeft naast een hoofdkwartier in Londen ook een development center in het Canadese Montreal.

De twee zijn geen onbekenden voor elkaar. Zo was er al een partnerschap rond eSignLive van Vasco (dat voortaan OneSpan Sign zal heten).

Vasco zelf lanceert tegelijk haar Trusted Identity (TID) platform. Dat moet fraude tegengaan die gelinkt is aan transacties en het integreren van nieuwe klanten. Het platform combineert de volledige portfolio van het bedrijf rond onder meer real time fraudedetectie, fraudeanalyse, multi factor authenticatie en de beveiliging van mobiele apps.

Om de nieuwe strategie rond het Trusted Identity Platform kracht bij te zetten verandert Vasco zijn eigen naam naar OneSpan. Ook de beurstracker op de Nasdaq zal vanaf 4 juni de naam OSPN meekrijgen.