Vaticaan nodigt hackers uit

Op de Vatican Hackathon, of kortweg VHacks, zullen 120 deelnemers (programmeurs, grafisch designers, project managers...) samen technologische oplossingen bedenken voor problemen in drie gebieden: solidariteit in de digitale wereld, communicatie in interreligieuze dialogen en de mobilisering van middelen voor migranten.

"Hoe geweldig zou het zijn mocht de groei van wetenschappelijke en technologische innovatie meer gelijkheid en sociale inclusie met zich meebrengen." Aldus Paus Franciscus.

De bedoeling is niet om tot kant-en-klare antwoorden te komen, wel om met het initiatief mensen meer te laten nadenken over de problemen. Het initiatief wordt onder meer gesteund door Harvard en MIT. Ook bedrijven als Microsoft, Google en Salesforce partneren met VHacks.

De hackathon zelf duurt 36 uur, maar lijkt niet non-stop te lopen. Zo begon het evenement al op donderdag 8 maart en loopt het door tot zondag 11 maart.