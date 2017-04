Veeam staat niet te koop

Veeam ligt niet in de etalage en dat is ook niet onderdeel van de strategie van de backup en availability specialist. McKay zegt verder niks of ontkent dat HPE interesse zou hebben. Veeam staat officieel dus niet te koop maar kan altijd worden overgenomen zo beweert The Register.

Veeam is leider in de Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software. HPE is volgens Gartner een uitdager (challenger). Beide bedrijven geven geen commentaar, maar goed ingelichte bronnen melden eerder aan Dutch IT-channel dat het gerucht van The Register niet klopt.

Veeam werd in 2006 opgericht door CTO Andrei Baranov en President Ratmir Timashev. Veeam groeit snel in de markt voor backup en availability. Veeam was al in trek in het KMO en midmarket segment. Nu zet het volop in de cloud en enterprise markt. Dat wordt gedaan met meer dan 45.000 ProPartners.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.