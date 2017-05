Veeam wil komaf maken met downtime

Availability en multi-cloud: dat zijn de kernwoorden op de VeeamON conferentie die deze week plaats vindt in New Orleans. Veeam is een sterk groeiend softwarebedrijf dat vooral inzet op backup, (disaster) recovery van o.a. virtuele machines (vm's, wat meteen de bedrijfsnaam verklaart, nvdr), business continuity en wat het zelf 'availabilty' noemt. "In de always-on economie van vandaag is dat een noodzaak geworden", zegt Peter McKay, de pas benoemde co-ceo en president van Veeam. "Wij kunnen als leverancier zorgen dat kritieke applicaties altijd beschikbaar blijven voor de eindgebruiker, en dat is wat bedrijven nodig hebben die een digitale transformatie willen realiseren", aldus McKay.

Daar horen uiteraard ook de nodige productaankondigingen bij die enerzijds de functionaliteit uitbreiden, maar anderzijds ook duidelijk maken dat het bedrijf meer dan ooit voor een multi-cloud aanpak gaat met een breed ecosysteem en sterke partners als Microsoft, Hewlett-Packard Enterprise, Dell EMC en Cisco.

Zeg niet backup en restore, maar availability

Versie 10 van Veeam Availability Suite staat centraal in de aankondigingen. De nieuwe functionaliteit introduceert bijvoorbeeld een andere vorm van backup/restore die niet meer met snapshots werkt, maar die gegevens continu beschermt. 'Continuous Data Protection' (CDP) kan data reproduceren in private en/of publieke clouds en biedt standaard een 'recovery point objective' van 15 seconden. Anders gezegd: in 15 seconden kan je een volledige dataset terugschakelen naar de situatie van pakweg een uur voordien. Bijzonder interessant als je in je bedrijf bijvoorbeeld met ransomware- of malware-infecties te maken krijgt die snel om zich heen grijpen. Andere nieuwigheden in versie 10 zijn onder meer de integratie van vCloud Director (VMware) en een 'tape-as-a-service' voor Cloud Connect backups van Veeam op tape.

AWS en Office 365

Er komen ook nieuwe backupdiensten aan voor producten van Microsoft, zoals Office 365 en later ook SharePoint en OneDrive for Business. Ondersteuning voor Amazon Web Services (AWS) wordt ingebakken in de Veeam-software, waardoor migraties in een multi-cloud omgeving mogelijk worden. EC2-volumes op AWS kan je zo makkelijk backuppen én restoren, zonder dat er een aparte agentsoftware moet geïnstalleerd worden. Over agents gesproken: Veeam stelt wel een nieuwe Agent voor Windows voor zodat alle mogelijk endpoints met Windows-software beheerd kunnen worden. Voor de Microsoft Azure-cloud komen er extra mogelijkheden voor disaster recovery die downtime moet minimaliseren bij een eventuele panne. Het Availability-platform wordt overigens ook opengetrokken naar de kant van meer klassieke infrastructuur ook als servers of ook NAS-apparatuur (Network Attached Storage).

"Onze missie is eenvoudig: always-one mogelijkheden voor onze klanten realiseren ongeacht het type dienst en ongeacht in welke cloud of infrastructuur", vat co-ceo Peter McKay het nog eens samen. Aan hem de taak om de groei verder te zetten en te versnellen om een "one billion dollar company" te worden en Veeam helemaal door de scale-up fase te loodsen.