Veertiende jaar op rij omzetgroei voor Cegeka

440 miljoen euro omzet haalt het Hasseltse IT-bedrijf in het afgelopen boekjaar. De operationele winst komt op 30,50 miljoen euro, een groei van 21 procent. De EBITA marge bedraagt 9,9 procent met 5,8 procent (of 24 miljoen euro) organische groei.

Cegeka heeft organisatorisch een interessant jaar achter de rug. Begin 2017 liet het bedrijf weten dat het een vijfde van de eigen aandelen wou verkopen met het zicht op een grote overname. Die overname is er nog niet, maar intussen is wel GIMV ingestapt dat 23,6 procent van de aandelen bezit.

Operationeel maakt CEO, oprichter en meerderheidsaandeelhouder André Knaepen bekend dat hij vanaf 2019 enkel nog voorzitter blijft. Stijn Bijnens (momenteel CEO van LRM) neemt de fakkel over. Eind vorig jaar werd ook Yin Oei benoemd als hoofd van Cegeka België.

NSI, de Waalse dochter van Cegeka, haalde het afgelopen jaar 52 miljoen euro omzet. Met de overname van Groupe OPEN en Pixelexir bedraagt die omzet zelfs 70 miljoen euro.

"2017 was opnieuw een jaar van mooie autonome groei, en dat voor het 14de jaar op rij. Het toetreden van Gimv geeft onze plannen een boost, maar we houden de voeten op de grond. Samen met de instap van Gimv voerden we in het laatste kwartaal van 2017 ook een reorganisatie door en maakten van de businesslines de drijvende kracht." Aldus André Knaepen in een verklaring.

"We deden dit om 2 redenen: we verwachten versnelde groei en het geeft ons de kans om de waarde proposities over de verschillende landen te harmoniseren. Dit levert ons een efficiëntieslag op waarvan we de positieve resultaten vandaag al opmerken."