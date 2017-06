Veiliger rijden dankzij nieuwe apps

Bellen, whatsappen of even Facebook checken achter het stuur? Het is een gangbare praktijk, maar ze is niet zonder gevaar. Volgens het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) is de kans om daardoor bij een ongeval betrokken te geraken drie keer groter dan wanneer je een glaasje te veel op hebt.

Toch blijven we er ons aan bezondigen. Volgens het BIVV gebruikt één jongere op de vijf zijn smartphone zelfs elke rit. Voor wie niet aan de smartphoneverleiding kan weerstaan, zijn er onlangs een aantal nieuwe apps gelanceerd. Die moeten een einde maken aan de vele ongelukken en onveilige situaties in het verkeer.

Autoreply

Zo is nu de app van Samsung te downloaden die automatisch een antwoord verstuurt terwijl je in de wagen of op de fiets zit. Via de activiteitsensor of de gps van je smartphone detecteert de app of je onderweg bent. De 'In-Traffic Reply' schakelt zichzelf dan automatisch in en stuurt een antwoord op alle binnenkomende berichten.

Sommige apps maken van veiligheid een spel. Zo zijn er tegenwoordig Mofo en Safedrive: hoe langer je veilig rijdt, hoe meer punten je verzamelt. Verdien je er genoeg, dan krijg je een cadeaubon.

Veilig kantoor op de weg

Voor mensen die de smartphone écht niet kunnen laten, omdat ze vaak op de weg zitten en van hun auto een kantoor maken, is er Vipconn. Met deze app kunnen bestuurders contact maken met een (niet-virtuele) persoonlijke assistent, die voor hen belt en notities maakt. De app blokkeert tijdens het rijden automatisch alle andere apps op de smartphone die afleiden van het verkeer.

De app gaat automatisch aan door bluetoothverbinding met de auto. De bestuurder kan dan alleen nog via een oranje scherm contact maken met een persoonlijke assistent, bijvoorbeeld een partner, familielid, secretaresse of een medewerker van de app. Doordat iedereen persoonlijk assistent kan zijn, kunnen mensen die door omstandigheden thuis zitten zich aanmelden als operator en zo wat bijverdienen.

Slim fietsslot

Voor fietsers is de Nederlandse Telecomprovider KPN dan weer een 'Safe Lock' aan het ontwikkelen. Dat slim fietsslot kan je openmaken met een app, waarna al het data-en telefoonverkeer op de smartphone geblokkeerd wordt. De Safe Lock werkt enkel op Android en zal eind dit jaar in de winkels liggen voor zo'n 100 euro.