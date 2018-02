Venezuela: '735 miljoen dollar opgehaald met eigen cryptomunt'

President Nicolas Maduro kondigde in december het cryptoplan aan als een manier om de economie van het land weer recht te trekken. Venezuela zit financieel namelijk volledig aan de grond. De economie van het Latijns-Amerikaanse land kromp de voorbije vijf jaar met een derde, en er zijn onder meer voedsel- en medicijntekorten. Door hyperinflatie is ook de bolivar, de Venezolaanse munteenheid, bijzonder weinig waard. Dat heeft sommige Venezolanen al naar virtuele munten zoals bitcoin gedreven, omdat die het makkelijk maken om online dingen aan te kopen of om dollars te verkrijgen.

De socialistische regering hoopt met de petro weer buitenlands geld aan te trekken. Dat is sinds augustus een stuk moeilijker geworden, omdat Amerikaanse sancties handel in Venezolaanse schuldpapieren verbieden.

Van de petro-cryptomunten zullen er in totaal 100 miljoen worden uitgegeven, zo meldt een whitepaper die de overheid heeft gepubliceerd. 38 miljoen daarvan zijn nu in voorverkoop aan 60 dollar per munt. Nog eens 42 miljoen petromunten zullen op 20 maart via een ICO (een initial coin offering) worden verkocht. De rest blijft in handen van de overheid.

Critici zijn sceptisch over de cryptomunt. Leden van de oppositie noemen de lancering ongrondwettelijk en stellen dat het om een verkapte schuldemissie gaat. Het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten waarschuwde vorige maand al dat Amerikaanse investeerders in de petro mogelijk handelssancties schenden.

De petro steunt, zoals de naam al aangeeft, op de oliereserves van het land. De waarde van het digitale betaalmiddel wordt gekoppeld aan de prijs voor Venezolaanse olie en één munt zou goed zijn voor één vat ruwe olie. Petro zal in Venezuela gebruikt kunnen worden om belastingen te betalen. Informatie over de koers van de petro geeft de overheid niet.