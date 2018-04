Verdachte opgepakt op concert door gezichtsherkenning

Afgelopen weekend werd een verdachte door de Chinese politie opgepakt tijdens een optreden van Jacky Cheung. De 31-jarige man was al een tijdje voortvluchtig voor 'economische misdaden' en was erg verbaasd over zijn arrestatie. Hij had niet verwacht dat hij zo snel te identificeren was tussen een menigte van 60.000 mensen.

Het is niet de eerste keer dat China op basis van gezichtsherkenning iemand arresteert. In augustus 2017 slaagde de politie er nog in om 25 verdachten op te pakken tijdens een festival.

China is op dit moment al de wereldleider op gebied van camerabewaking. Naar schatting zouden er in het Aziatische land al zo'n 170 miljoen bewakingscamera's hangen, de meeste voorzien van AI-technologie om gezichten te herkennen. Over de komende drie jaar moeten er daar nog eens 400 miljoen bijkomen.

Creditscore

Alhoewel veel mensen enkel voordelen zien aan het opsporen van voortvluchtige criminelen, mogen we de gevaren hiervan niet onderschatten. Het cameranetwerk wordt er namelijk niet enkel gebruikt om criminelen op te sporen, maar ook om alle burgers in de gaten te houden. Wie ergens fout parkeert, naast een zebrapad oversteekt of sluikstort in het zicht van een bewakingscamera, mag zich al snel aan een boete via mail verwachten. Wie weigert die boete te betalen, ziet zijn of haar 'creditscore' (een systeem dat aan elke inwoner punten toekent) een duik nemen.

Een te lage creditscore in China kan ernstige gevolgen hebben, van verboden worden het openbaar vervoer te gebruiken, tot vertraagde internetsnelheden en zelfs verlaagde kansen op de arbeidsmarkt.