Verdeelde Raad van Bestuur vindt mogelijk toch nieuwe baas voor Uber

Hoe zou het nog zijn met Uber? Jeff Immelt, voormalig baas van General Electric, ligt momenteel voorop in de race om de nieuwe CEO te worden. Dat schrijft Recode op basis van anonieme bronnen. Een meerderheid van de Raad van Bestuur zou ondertussen te vinden zijn voor de kandidatuur van de man, al zijn er twee andere kandidaten die nog altijd een kans maken. De stemming zou in een van de volgende weken moeten gebeuren.

De Raad van Bestuur moet, om het eens te worden, wel over enkele interne strubbelingen heen. Zo lijkt het er steeds meer op dat de mensen die Uber in rustiger vaarwater moeten brengen zelf in een tweestrijd zijn vervallen tussen het kamp van de vorige CEO Travis Kalanick, en dat van Benchmark, een van de eerste investeerders in Uber. Benchmark heeft Kalanick namelijk voor de rechter gesleept voor slecht bestuur en beschuldigt hem ervan ook na zijn ontslag nog aan de touwtjes te trekken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.