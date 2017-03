Vergelijk herstelkosten met Ikhebautoschade.be

dSoms moet je in de sector zitten om het probleem te zien. Jorn Verhaegen was zelf aan het werk bij een herstelbedrijf, en zag plots het licht. "Als je kleine autoschade hebt, dan ga je niet rondrijden om voor de herstelkost verschillende firma's met elkaar te vergelijken", zegt hij. "Terwijl je daarmee echt wel kunt besparen."

En dus ontwikkelde de part-time programmeur zijn eigen online-platform, waarop je meerdere offertes kunt krijgen. "Je upload wat foto's van de schade, schrijft een korte uitleg erbij, en onze schade-expert bekijkt alles nog eens om te zien of alles duidelijk is én of er geen aandacht moet gaan naar verborgen schade. Als hij alles heeft wat nodig is, stuurt hij vervolgens de opdracht naar verschillende autobedrijven in je buurt, die een offerte voor het herstel kunnen opstellen."

Voorlopig gratis

Over een businessmodel wordt samen met KBC Startit nog nagedacht. "We zijn pas drie weken gelanceerd", lacht Verhaegen. "Eerst willen we verder zien hoe het loopt. Voorlopig is de service gratis, en we gaan onze tijd nemen om uit te zoeken hoe het wordt ontvangen en of alles goed werkt. Waarschijnlijk zullen we op termijn werken met een percentage op het offertebedrag als dat tot een effectieve herstelling leidt."

De resultaten na deze prille start zijn alvast positief, zegt de manager. "We zijn begonnen in het Antwerpse en hebben al drie herstelbedrijven die zich op ons platform hebben aangemeld. Aan de andere kant zijn er al zo'n twintig herstellingsaanvragen ingediend. Nu is het zaak om de komende weken en maanden uit te breiden naar heel de provincie Antwerpen, en langzamerhand heel België." Stoppen aan de landsgrenzen? Niet per sé. "Alles op zijn tijd", klinkt het, "maar op Nederland na, waar een gelijkaardig bedrijf actief is, ken ik geen concurrenten, dus er is geen reden dat we het in de rest van de wereld ook niet kunnen proberen."

Ikhebautoschade.be is voorlopig volledig gebootstrapt door Verhaegen en zijn partner Mathijs Cop. "Op een paar duizend euro na die we in marketing hebben gestoken, is de grootste kost de tijd geweest die we er in hebben gestoken het afgelopen jaar. Als programmeur heb ik het platform samen met Mathijs zelf ontwikkeld, en als ik dat aan uurtarief had moeten doen, dan was dat een mooie som geweest. Op termijn denk ik wel dat we naar bijkomend kapitaal moeten zoeken om de uitbreiding naar het hele land te financieren, maar concrete ideeën heb ik daar nog niet over."

De verdere groei zal op ambachtelijke wijze moeten komen, via direct sales. "Nu zijn we al in het Antwerpse veel aan het rondrijden en afspreken met potentiële klanten. Dat contact is ook erg belangrijk, want we willen ook snel op de bal kunnen spelen. Op basis van hun feedback willen we ons platform dan nog aanpassen en verbeteren."